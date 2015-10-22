Окупанти перейменують одну з вулиць Сімферополя на честь анексії Криму

В окупованому Сімферополі з’явиться вулиця «Кримської весни».

Таке рішення ухвалено на черговій сесії Сімферопольської міської ради 22 жовтня, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на російську адміністрації міста.

«Вулиця, розташована в районі вулиці Дачна, буде названа на честь подій весни 2014 року і "повернення" півострова до складу Росії», – йдеться в повідомленні.

У лютому 2015 окупаційна влада Криму урочисто відкрила пам’ятну дошку на честь річниці подій 26 лютого 2014 року, які на півострові називають початком «Кримської весни».

Наприкінці лютого – початку березня 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Крим.

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16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. Країни Заходу також не визнають анексію Криму і запровадили через це економічні санкції. Росія окупацію півострова називає «відновленням історичної справедливості»