У Криму повісили меморіальну дошку на честь початку анексії (фото)

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, пам'ятну дошку розмістили на будівлі Державної ради Криму.

На заході були присутні керівництво кримського парламенту на чолі зі спікером Володимиром Константиновим, а також представники уряду. Відкриття меморіальної дошки відбувалося без участі "голови Криму" Сергія Аксьонова.

«26 лютого 2014 року біля будівлі Державної ради Республіки Крим відбулася переломна подія, що поклала початок історичній справедливості повернення Криму до складу Російської Федерації», – йдеться в написі на пам'ятній дошці.

Читайте такожДжемілєв: Раду міністрів і парламент Криму рік тому захопили 110 російських військових«Це дата протистояння, правильно її назвати переломним моментом. Саме в цей день всьому нашому активу, всім, хто взяв на себе громадянську сміливість чинити опір державному перевороту в Україні і взяти на себе відповідальність за подальшу долю Криму, ось у цьому сенсі, ця дата переломна», – сказав журналістам Константинов, коментуючи лютневі події 2014 року.

26 лютого 2014 року під кримським парламентом відбувся масштабний мітинг противників і прихильників відділення Криму від України. Серед перших були кримські татари, представники Меджлісу і проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти, яких організували лідери "Русского єдінства" на чолі із Сергієм Аксьоновим.

Наступного дня адміністративні будівлі в Криму захопили так звані "зелені чоловічки", що призвело до проведення так званого референдуму 16 березня.

За його результатами Росія включила півострів до свого складу. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали це голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.

Після цього США та Європейський союз ввели низку економічних санкцій відносно Росії. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.