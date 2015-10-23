Суд заарештував катер "Іволга"

Як повідомила УНІАН прес-секретар суду Вероніка Черевата, до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на судно "Іволга".

"Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вказав, що 17 жовтня в смт Затока через перевантаження і погіршення погодних умов хвилею перекинуло судно "Іволга"... Судно було розраховане на 20 осіб, проте капітан узяв на борт понад 30 осіб відпочиваючих та 4 екіпажу", - розповіла Черевата. Крім того, "Іволга" не була забезпечена належною кількістю рятувальних жилетів і з пасажирам не провели інструктаж з правил безпеки.

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Як зазначила прес-секретар, в ході судового засідання власник судна - батько капітана, залишив вирішення питання про накладення арешту на судно на розсуд суду.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Чорному морі в районі селища Затока Одеської області перекинувся катер "Іволга", на борту якого перебувало, за попередніми даними, 36 осіб. 19 жовтня катер підняли з води.

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На сьогоднішній день кількість загиблих в результаті аварії становить 17 осіб, врятувати вдалося - 22. Тривають пошуки ще 5 осіб.

За інформацією Реєстра судноплавства України, катер мав дійсні документи, що дозволяють перевозити 12 пасажирів і три члени екіпажу. Тобто, судно було перевантажене більш ніж в два рази. За попередніми даними, саме це і стало причиною трагедії.

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За фактом аварії катера відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Суд заарештував на 2 місяці без права внесення застави капітана катера.