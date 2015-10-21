Кількість загиблих під час аварії катера "Іволга" збільшилася до 17 осіб

Як повідомили УНІАН у Білгород-Дністровському райвідділі Головного управління МВС області, тіло ще одного загиблого було виявлено сьогодні вранці в районі селища Затока.

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"Встановлено, що виявлений чоловік, 1965 року народження – з числа пасажирів катера. Його впізнала дочка", - повідомили в райвідділі.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Чорному морі, в районі селища Затока Білгород-Дністровського району Одеської області перекинувся катер "Іволга", на борту якого перебувало 36 осіб. Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко не виключив, що на борту катера могли перебувати ще 8 осіб.

Раніше з посиланням на дані Міністерства інфраструктури повідомлялося про 16 загиблих, врятувати вдалося 22 людини.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.