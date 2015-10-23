Винні війна і алкоголь: Матіос підтверджує випадки загибелі військових через нестатутні відносини

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Такі випадки, на жаль, є і розслідуються в Чернігівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях, коли під час відправлення православних обрядів виявляється, що людина померла, наприклад, від серцевої недостатності, як написано в довідці, а виявлено у неї переломи хребта, ніг, рук. Такі факти розслідуються... Ця проблема є. Але, зрозумійте, це проблема війни, яка породжує страшні наслідки, - ті риси характеру, які були всередині людини, виплескуються назовні”, - сказав Матіос.

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Він зауваживши, що однією з причин виникнення нестатутних відносин між військовослужбовцями є вживання спиртних напоїв.

Разом з цим Матіос запевнив, що всі такі факти, які стають відомі, ретельно розслідуються для притягнення винних до відповідальності.