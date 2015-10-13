Матіос: для обвинувачення Путіна потрібно збирати докази, а не переконання

Про це головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив в ефірі радіо "Свобода". Військовий прокурор не виключає, що такі докази будуть. Він нагадав, що вже зібрані докази проти начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова, який, на думку слідства, причетний до планування та ведення гібридної війни проти України.

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"Якщо нам вдасться отримати відповідні процесуальні докази причетності інших найвищих посадових осіб Росії, повірте, ні у слідчого, ні у мене не тремтітиме рука ухвалити абсолютно законне, праведне рішення. Але є рішення політичні, а є практичні. Всіма Збройними силами у мирний час як в Україні, так і в інших країнах керує начальник Генерального штабу. Те, що він погоджував це з найвищим керівництвом держави або робив це не без його відома – у цьому навіть немає сенсу сумніватися. Ми всі це розуміємо. Але для суду доказ має мати форму доказу, а не мого особисто переконання", – зауважив Анатолій Матіос.

Раніше Анатолій Матіос заявив, що військова прокуратура звинувачує начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова у розпалюванні збройного конфлікту на Донбасі.

За словами Анатолія Матіоса, за вказівками Валерія Герасимова почали російські навчання на територіях, суміжних з Донецькою й Луганською областями, і були перекинуті танки і гармати, а також тисячі російських військових, що взяли участь у боях з українськими підрозділами в Іловайську. Валерія Герасимова оголосили у розшук.