В Артемівську назріває "соціальний вибух" через гігантські черги на блокпостах - мер
У ніч на четвер 350 осіб залишилися ночувати біля КПП.
Про це розповів міський голова Артемівська Олексій Рева, передає "Острів".
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"В середу ми 350 осіб залишили ночувати. Я не розумію, чому так відбувається. Соціальний вибух там готується", - сказав Рева.
За його словами, позавчора через КПВВ пройшли 700 машин, а вчора – 1900. Градоначальник зазначив, що не розуміє, чим викликаний такий ажіотаж.
Раніше повідомлялося, що 22 жовтня на артемівському напрямку вишикувалися гігантські черги в сотні машин, руху практично не було. Багато людей були змушені ночувати "в полі". Після цього глава Донецької ОВГА Павло Жебрівський звернувся до прикордонників з проханням збільшити кількість контролерів.