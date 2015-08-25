Артемівськ знову стане Бахмутом

Протягом п'яти днів (17.08. - 21.08) в ряді артемівських загальноосвітніх шкіл проходили громадські слухання щодо перейменування міста та кількох вулиць, назви яких містять символіку комуністичного режиму, про це йдеться у повідомленні на сайт Артемівської міськради.

На слуханнях були присутні мешканці мікрорайонів, представники Артемівської міської ради, громадських організацій та ЗМІ.

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Були заслухані пропозиції щодо перейменування міста та вулиць. За результатами обговорення прийнято рішення підтримати пропозиції щодо повернення історичної назви міста.

Довідка УНІАН. Артемівськ – розташоване на річці Бахмутка місто обласного значення Донецької області, адміністративний центр Артемівського району. До 1924 року місто мало назву Бахмут. У 1924 році його перейменували на честь російського революціонера Федора Сергєєва (Артема).