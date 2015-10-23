Міграційна служба розробила план поступової заміни паспортів на ID-картки нового зразка

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної міграційної служби України, поступова заміна паспортів-книжечок на нові ID-картки відбуватиметься протягом найближчих 5 років.

На першому етапі пластикові ID-картки видаватимуть безкоштовно особам по досягненню 14 років. Окрім того, буде запропоновано оформлення нових паспортів-карток громадянам, які звертатимуться до підрозділів міграційної служби із заявами про відновлення втрачених документів, а також про оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон, йдеться в повідомленні.

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При цьому у міграційній службі наголосили, що обов’язкової заміни паспорта-книжечки на пластикову ID-карту не буде.

Також передбачено поступову передачу функцій з прийому громадян та видачі документів до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Утім, на першому етапі ЦНАПи та підрозділи міграційної служби прийматимуть громадян паралельно через різну ступень готовності ЦНАПів виконувати ці функції та через очікуване суттєве зростання попиту на нові документи у перший рік, йдеться в повідомленні.

У новому паспорті не буде інформації про укладення шлюбу та реєстрації місця проживання особи. Для підтвердження місця проживання міграційна служба безкоштовно видаватиме громадянам відповідні витяги з реєстру, відзначили в прес-службі, додавши, що через деякий час, із розвитком електронного урядування та сфери надання адміністративних послуг, таке підтвердження не буде необхідним ані при зверненні до органів влади, ані для банківських установ.

За даними ДМС, головними перевагами нового паспорта є захищеність від підроблення та можливість у подальшому отримувати більшість адміністративних послуг через мережу Інтернет без необхідності витрачати години у чергах до чиновників.