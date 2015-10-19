Більше третини росіян звинувачують США в міграційній кризі - опитування

Більше третини опитаних росіян (36%) звинувачують в міграційній кризі США.

Про це свідчать дані опитування, проведеного всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД).

16% респондентів покладають провину на владу країн Близького Сходу, країн, де йде війна, 9% вважають причиною політику усього світу, 6% росіян звинувачують Європейський союз, 5% ІДІЛ, по 2% опитаних вважають, що люди винні самі або їх змусили військові дії, по 1% звинувачують НАТО і Західну коаліцію, 24% росіян не змогли відповісти.

Лише 2% росіян вважають, що в сформованій ситуації можна звинувачувати тільки самих людей, які вирішили виїхати.

Переселенці з Близького Сходу викликають у росіян скоріше співчуття (61%), ніж осуд (3%).

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"Кожен п'ятий (21%) залишається байдужий до їхньої долі. Щодо країн Європи, які взяли біженців, респонденти також живлять переважно позитивні почуття. Такі держави вселяють насамперед повагу (29%) і співчуття (22%)", - йдеться в дослідженні.

Ще 11% опитаних симпатизують біженцям. Антипатія, засудження і тим більш зловтіха зустрічаються значно рідше: про те, що відчувають подібні емоції, сказали 4%, 7% і 2%, відповідно. І 22% до неї байдужі.

Ініціативне всеросійське опитування проведено 10-11 жовтня 2015 року, опитано 1600 осіб у 132 населених пунктах у 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.