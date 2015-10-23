Випускний іспит з іноземної мови буде обов'язковим у 2016 році – Міносвіти

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це на брифінгу заявив міністр освіти і науки України Сергій Квіт.

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"ДПА з іноземної мови відбуватиметься з використанням тих тестів, які зараз є для ЗНО. Наразі для об’єктивного оцінювання знань з іноземної мови необхідно також напрацювати методологічну базу для проведення аудіювання, яке ми включимо до ЗНО з іноземної мови вже через рік", - повідомив Квіт.

Заступник міністра Павло Хобзей зазначив, що цього року буде задіяна програма для підвищення рівня володіння мовою як вчителів, так і учнів.

"Це будуть і тренінги для вчителів, і матеріали для учнів, які будуть доступні також в он-лайн формі. У квітні 2016 року буде проведено апробацію тих тестів, які ми плануємо вводити у 2017 році", - повідомив Хобзей.

За словами заступника міністра, випускники, які будуть задоволені отриманою за результатами квітневих тестів оцінкою, матимуть змогу не складати ДПА з іноземної мови.

Раніше в Міносвіти повідомили, що обов’язкового тестування з іноземної мови на ЗНО-2016 не буде.