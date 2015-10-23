Міносвіти визначило дати проведення ЗНО в 2016 році
10:27, 23 жовтня 2015Суспільство
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Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти, пройде з 5 травня по 10 липня 2016 року.
Учасник ЗНО має право скласти тести не більше як із чотирьох навчальних предметів. / УНІАН
Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки. Зазначається, що особи, які зареєструвалися для проходження ЗНО матимуть можливість скласти тести з таких предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, російська мова, французька мова.
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У Міносвіти також уточнили, що кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більше як із чотирьох навчальних предметів.
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