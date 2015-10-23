СБУ затримала секретаря "Молодої республіки", створеної під контролем бойовика "Мотороли"

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали у Київській області секретаря сепаратистської організації "Молодая республика", створеної під особистим контролем ватажка так званої "ДНР" Захарченка і терориста "Мотороли".

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Як зазначається в повідомленні, фейкове утворення спеціалізувалося на залученні молоді Донбасу до незаконних збройних формувань сепаратистів. На базі організації проходила підготовка молодих найманців бойовиків, до якої постійно залучалися російські військові в Україну.

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Діяльність "Молодой республики" координувалася російськими спецслужбами. Для отримання нових інструкцій та звітів перед ними секретар регулярно виїжджав до Москви.

Співробітники спецслужби затримали "молодого республіканця" після чергового повернення з Росії.

Триває перевірка інформації щодо планів затриманого організувати за завданням російських спецслужб диверсійні та терористичні акти з метою дестабілізації ситуації в Україні напередодні місцевих виборів, підкреслюється в повідомленні.