Ватажок бойовиків "ДНР" анонсував перевибори до псевдопарламенту в 2016 році

Про це з посиланням на заяву ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна повідомив один із сайтів бойовиків.

"Для нас наступним етапом, якщо все дійсно буде узгоджено в рамках підгрупи з політичних питань, на виборах, орієнтовно в лютому, необхідно вибирати напевно всіх, й депутатів, і голів місцевих рад. Тобто не тільки глав міст і районів", - зазначив Пушилін.

Читайте такожУ "ДНР" розповіли, чому перенесли псевдовибори

Як повідомляв УНІАН, лідери бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" заявили про перенесення місцевих псевдовиборів на Донбасі.

Бойовики погодилися перенести "вибори" з 18 жовтня та 1 листопада на 21 лютого 2016 року, однак висунули перед Україною низку певних умов.