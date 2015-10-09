Ватажок бойовиків "ДНР" анонсував перевибори до псевдопарламенту в 2016 році
14:03, 09 жовтня 2015Війна
568 0
Так звана влада "ДНР" планує до 2016 року організувати і провести у самопроголошеній республіці вибори "парламенту".
REUTERS
Про це з посиланням на заяву ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна повідомив один із сайтів бойовиків.
"Для нас наступним етапом, якщо все дійсно буде узгоджено в рамках підгрупи з політичних питань, на виборах, орієнтовно в лютому, необхідно вибирати напевно всіх, й депутатів, і голів місцевих рад. Тобто не тільки глав міст і районів", - зазначив Пушилін.
Читайте такожУ "ДНР" розповіли, чому перенесли псевдовибори
Як повідомляв УНІАН, лідери бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" заявили про перенесення місцевих псевдовиборів на Донбасі.
Бойовики погодилися перенести "вибори" з 18 жовтня та 1 листопада на 21 лютого 2016 року, однак висунули перед Україною низку певних умов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter