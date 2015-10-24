Помер відомий український письменник і громадський діяч Роман Лубківський

Україна пам’ятатиме Романа Лубківського як поета, дипломата, лідера у колі інтелектуалів.

Про це написав президент України Петро Порошенко у Твіттері.

«Пішов у вічність Роман Лубківський - поет, дипломат, лідер у колі інтелектуалів. Україна його пам'ятатиме!», - зазначив Порошенко.

Як написав на своїй сторінці у Фейсбук Маркіян Лубківський, "не стало нашого з Данилом тата Романа Лубківського. Згадуйте його, хто знав. Не тримайте зла, хто мав. Він був і пішов Великою Людиною".

*** Роман Лубківський народився 10 серпня 1941 року в селі Острівець Тернопільської області. Закінчив філологічний факультет Львівського Національного університету ім. І.Франка. Працював заступником головного редактора літературного журналу «Жовтень». Один з засновників партії Народного Руху України. Депутат першого скликання Верховної Ради України. У 1990-х був послом України у Чехії та Словаччині,

Роман Лубківський є лауреатом Шевченківської премії.

Лубківський помер 23 жовтня у віці 74 років.