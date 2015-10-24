Нова поліція в Житомирі: після завершення прийому анкет конкурс склав 36 осіб на місце

У Житомирі до нової патрульної поліції, набір до якої стартував 2 жовтня і завершився 23 жовтня, подали заяви більш як 6500 осіб, конкурс на одне місце становить 36 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМВС в Житомирській області, серед охочих служити у поліції Житомира третина - жінки.

На одне місце патрульного поліцейського Житомира претендує 36 кандидатів.

У Житомирі завершився прийом анкет від бажаючих служити у новій патрульній поліції. Загалом кандидатами було подано особисто або через Інтернет трохи понад 6,5 тисяч заявок. Майже третина з них від дівчат.

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Серед учасників першого етапу відбору 55,4% заповнили онлайн анкету. Більше половини (53,7%) кандидатів мають вищу освіту.

Серед бажаючих вступити до лав патрульної поліції майже 40% - безробітні, 17% - студенти, близько 8% - діючі працівники міліції, решта - представники інших професій. 68,8% кандидатів становлять чоловіки.

Наступним етапом відбору стане перевірка загального рівня знань кандидатів. Проходитиме вона з 28 жовтня у формі незалежного комп’ютерного тестування на базі Житомирського коледжу бізнесу і права .

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі з 2 жовтня стартував набір до нової патрульної поліції.