У Житомирі стартував набір до патрульної поліції (фото, відео)

Як повідомляє прес-служба МВС, серед перших бажаючих потрапити до лав нової патрульної поліції більшість становить студентська молодь. Також серед кандидатів виявилися військовослужбовці та працівники органів внутрішніх справ.

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Набір триватиме з 2 по 23 жовтня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, у Києві нова поліція вийшла на патрулювання 4 липня, у Львові – 23 серпня, в Одесі – 25 серпня. На черзі - Луцьк, Миколаїв, Хмельницький, Ужгород і Мукачеве.