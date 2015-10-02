У Житомирі стартував набір до патрульної поліції (фото, відео)
13:29, 02 жовтня 2015Суспільство
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У Житомирі стартував набір до нової патрульної поліції.
Набір до патрульної поліції Житомира / zhitomir.info
Як повідомляє прес-служба МВС, серед перших бажаючих потрапити до лав нової патрульної поліції більшість становить студентська молодь. Також серед кандидатів виявилися військовослужбовці та працівники органів внутрішніх справ.
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Набір до патрульної поліції Житомира / zhitomir.info
Набір триватиме з 2 по 23 жовтня 2015 року.
Набір до патрульної поліції Житомира / zhitomir.info
Як повідомляв УНІАН, у Києві нова поліція вийшла на патрулювання 4 липня, у Львові – 23 серпня, в Одесі – 25 серпня. На черзі - Луцьк, Миколаїв, Хмельницький, Ужгород і Мукачеве.
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