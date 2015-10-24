На Полтавщині активісти закидали брудом білборди з прихованою агітацією
18:50, 24 жовтня 2015Суспільство
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Активісти поставили вимогу терміново скликати засідання комісії і винести попередження політичній силі за агітацію.
Кандидати продовжили "приховану" агітацію і в "день тиші" / flickr.com/photos/lancerenok
У Кременчуці Полтавської області активісти закидали брудом білборди, які вони вважають прихованою виборчою рекламою.
Як повідомив УНІАН екс-член виконкому Леонід Харченко, на біл-бордах стоїть галочка навпроти цифри, під якою кандидати від партії розміщені у виборчому бюлетені.
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Він зазначив, що на білбордах використано символіку і передвиборчі слогани і кольори одного з кандидатів у мери.
Активісти поставили вимогу терміново скликати засідання комісії і винести попередження політичній силі за агітацію.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні «день тиші» перед виборами до місцевих органів влади.
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