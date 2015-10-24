На Полтавщині активісти закидали брудом білборди з прихованою агітацією

У Кременчуці Полтавської області активісти закидали брудом білборди, які вони вважають прихованою виборчою рекламою.

Як повідомив УНІАН екс-член виконкому Леонід Харченко, на біл-бордах стоїть галочка навпроти цифри, під якою кандидати від партії розміщені у виборчому бюлетені.

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Він зазначив, що на білбордах використано символіку і передвиборчі слогани і кольори одного з кандидатів у мери.

Активісти поставили вимогу терміново скликати засідання комісії і винести попередження політичній силі за агітацію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні «день тиші» перед виборами до місцевих органів влади.