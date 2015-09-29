Виборча кампанія 2015 року беззмістовна та нагадує всеукраїнські вибори – КВУ

Цьогорічна виборча кампанія проводиться у форматі загальнонаціональних виборів, а не місцевих та є беззмістовною.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

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«На цьогорічних місцевих виборах, головні політичні партії проводять свою виборчу кампанію у форматі загальнонаціональних виборів. Переважна більшість програмних гасел кампанії, тематика зустрічей з виборцями та інші механізми роботи, не стосуються питань місцевих виборів. Тобто партії і кандидати проводять свою виборчу роботу, переважно у форматі загальнонаціональних виборів. Головні гасла, програмні тези, на яких вони акцентують увагу – не стосуються тематики місцевої влади», - наголосив він.

Він також зазначив, що виборча кампанія 2015 року, багато в чому, лишається беззмістовною, оскільки кандидати часто ідуть на місцеві вибори з нейтральними або просто з беззмістовними гаслами і така тенденція спостерігається у всіх, без винятку, регіонах України.

«У своїй виборчій кампанії, суб’єкти виборчого процесу , не пропонують стратегій, програм, механізмів вирішення місцевих проблем, а акцентують увагу на загальнонаціональних гаслах, які не відносяться до компетенції місцевої влади або ж на беззмістовних нейтральних гаслах… Цьогорічні вибори можуть стати одними з найменш змістовних за багато років виборчої історії України», - сказав він.

Він також зазначив, що представники КВУ у регіонах, провели вибіркове опитування, методом телефонних дзвінків до 35 штабів кандидатів на посаду міських голів великих міст з проханням надати можливість ознайомитись з виборчою програмою кандидата.

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«Переважала відповідь, що кандидат іде на вибори з програмою політичної сили. Іншими словами, програми просто немає. Також було кілька відповідей, що програма кандидата буде розроблена і оприлюднена після того як він буде офіційно зареєстрований. На превеликий жаль, наявність програми кандидата на цих виборах, стала радше винятком із правил. Суб’єкти виборчого процесу ідуть на вибори без програм, що є черговим свідченням того, що вибори 2015 року лишаються беззмістовними і однією з причин цього, є короткий термін виборчої кампанії», - наголосив Кошель.

Серед особливостей цьогорічної виборчої кампанії у КВУ також відзначають, зокрема, тематику перейменування міст під час агітації, а також «показову неповагу до чинного законодавства з боку потенційних кандидатів», свідченням чого є незаконна агітація, котра спостерігалась у всіх регіонах України.