ЦВК ухвалила понад 20 нормативних актів для проведення місцевих виборів

Центральна виборча комісія розпочала підготовку до місцевих виборів 25 жовтня.

Як повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, сьогодні під час першого після набуття чинності Закону України "Про місцеві вибори" засідання ЦВК прийняла понад 20 нормативних актів для його реалізації.

Читайте такожЦВК назвала ціну місцевих виборів восени

Так, ЦВК затвердила перелік першочергових заходів, необхідних для реалізації зазначеного закону. Також затверджено календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня.

Комісія встановила форми подань щодо кандидатур до складу виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, а також форми посвідчень суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з місцевих виборів.

Окрім того, ЦВК встановила форми списків виборців та інших виборчих документів для підготовки та проведення голосування з місцевих виборів. Окремою постановою ЦВК затвердила роз’яснення щодо невключення осіб, засуджених до обмеження волі, до списків виборців на звичайних виборчих дільницях для підготовки і проведення голосування з місцевих виборів.

Визнано такою, що втратила чинність, постанову ЦВК від 6 червня 2014 року № 778 "Про порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Центральної виборчої комісії".

Окрім того, Комісія встановила порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур від республіканських в Автономній Республіці Крим організацій політичних партій до складу виборчої комісії АРК.

Також встановлено порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій з виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ.

Крім того, Комісія затвердила порядок проведення жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах рад для голосування в багатомандатному виборчому окрузі та встановила необхідні для жеребкування форми списків місцевих організацій політичних партій.

Читайте такожЦВК просить депутатів терміново визначити ряд міст на Донбасі, де вибори не відбудуться

Під час засідання Комісія затвердила форму і текст плакатів, що роз’яснюють порядок голосування на місцевих виборах та відповідальність за порушення законодавства про місцеві вибори. Окрім того, встановлено форму виборчого списку кандидатів у депутати Верховної Ради АРК, обласної, районної, міської, районної у місті ради, висунутих місцевою організацією політичної партії в багатомандатному виборчому окрузі.

Під час засідання ЦВК затвердила зразки та опис печаток територіальних і дільничних виборчих комісій, а також зразок штампа "Вибув".