Сьогодні починається розмінування Вуглегірської ТЕС – прес-центр АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

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"Військові допомагають відновлювати інфраструктуру Донбасу. Не припиняють роботу сапери. Зокрема, сьогодні, відбувається розмінування Вуглегірської ТЕС. Після роботи військових саперів ремонтники отримають можливість поновити лінії електропередач" – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, учорашній день в зоні АТО також пройшов без обстрілів, повідомлялося, що військові змогли проголосувати на виборах.