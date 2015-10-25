У Черкасах не змогли проголосувати 80 учасників АТО

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній організації Комітету виборців України, на дільниці №711098, що в обласному госпіталі, близько 80 виборців, які там лікуються, завчасно принесли заяви, щоб проголосувати.

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Відповідно до заяв, їх внесли до списку виборців. Проте лише вночі напередодні комісія дізналася, що ці люди не зможуть проголосувати. Тому, коли виборці прийшли, їм відмовили.