На Луганщині відкрили перший пункт пропуску, що дозволяє потрапити в "ЛНР"

Як повідомляє Громадське, на пункті пропуску вже кілька сотень людей, яким дають дорогу. На території облаштовано ринок.

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Окрім того, як зазначається, до Станиці Луганської приїхав голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Згідно з повідомленням, відкриття пішохідного пункту пропуску у Станиці Луганській мало відбутися 10 жовтня. Однак його перенесли через загрозу провокацій.