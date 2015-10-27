На Луганщині відкрили перший пункт пропуску, що дозволяє потрапити в "ЛНР"
13:08, 27 жовтня 2015Суспільство
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У Станиці Луганській відкрили перший пункт пропуску, що дозволяє потрапити у так звану Луганську народну республіку.
Відкриття пішохідного пункту пропуску у Станиці Луганській / hromadske.tv
Як повідомляє Громадське, на пункті пропуску вже кілька сотень людей, яким дають дорогу. На території облаштовано ринок.
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Окрім того, як зазначається, до Станиці Луганської приїхав голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.
Згідно з повідомленням, відкриття пішохідного пункту пропуску у Станиці Луганській мало відбутися 10 жовтня. Однак його перенесли через загрозу провокацій.
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