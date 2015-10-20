Бойовики не пускають на окуповані території Донбасу 16 тисяч тонн гуманітарної допомоги
Контрольовані Росією бойовики не пускають на окуповані території Донбасу 16 тисяч тонн гуманітарної допомоги від міжнародних організацій.
Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питаньТристоронньої контактної групи, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко написала у Facebook.
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Уповноважений президента повідомила про готовність разом з гуманітарними організаціями передати на окуповані території вакцини проти поліомієліту в рамках програми вакцинації, яка 19 жовтня стартувала в Україні.
"Також міжнародні гуманітарні організації просто шоковані тим, що 16 тисяч тонн гуманітарних вантажів просто не пускають на окуповані території, а в цій гуманітарці: продукти, товари першої необхідності, будматеріали", - наголосила Геращенко.
Вона відзначила, що люди на окупованих територіях потерпають від гуманітарної кризи.
"Якщо найближчими днями не буде розблоковано доступ міжнародних гуманітарних місій на окуповані території з боку бойовиків, то ці вантажі організації змушені будуть передати іншим країнам, зокрема, африканським. Цікаво, як до цього поставляться жителі окупованих територій, що потерпають від гуманітарної кризи?", - заявила Геращенко.
Також вона повідомила, що сьогодні у Мінську під час засідання робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи ключовим питанням було відведення зброї і розмінування територій. На засіданні робочої підгрупи з економічних питань - відновлення водопостачання й інші важливі соціальні питання. Українська сторона розповіла про роботу нового логістичного центру в Новотроїцькому, що відрився 9 жовтня.
Водночас Геращенко повідомила, що засіданні робочої підгрупи з політичних питань представник України Роман Безсмертний жорстко порушив питання про участь українських політичних партій та ЗМІ у виборчому процесі.
"Бойовики категорично проти. Але без цих факторів, так само як без фактору відведення військ і виведення чужої зброї і армії, вибори неможливі", - повідомила Геращенко.