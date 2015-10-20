Бойовики не пускають на окуповані території Донбасу 16 тисяч тонн гуманітарної допомоги

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питаньТристоронньої контактної групи, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко написала у Facebook.

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Уповноважений президента повідомила про готовність разом з гуманітарними організаціями передати на окуповані території вакцини проти поліомієліту в рамках програми вакцинації, яка 19 жовтня стартувала в Україні.

"Також міжнародні гуманітарні організації просто шоковані тим, що 16 тисяч тонн гуманітарних вантажів просто не пускають на окуповані території, а в цій гуманітарці: продукти, товари першої необхідності, будматеріали", - наголосила Геращенко.

Вона відзначила, що люди на окупованих територіях потерпають від гуманітарної кризи.

"Якщо найближчими днями не буде розблоковано доступ міжнародних гуманітарних місій на окуповані території з боку бойовиків, то ці вантажі організації змушені будуть передати іншим країнам, зокрема, африканським. Цікаво, як до цього поставляться жителі окупованих територій, що потерпають від гуманітарної кризи?", - заявила Геращенко.

Також вона повідомила, що сьогодні у Мінську під час засідання робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи ключовим питанням було відведення зброї і розмінування територій. На засіданні робочої підгрупи з економічних питань - відновлення водопостачання й інші важливі соціальні питання. Українська сторона розповіла про роботу нового логістичного центру в Новотроїцькому, що відрився 9 жовтня.

Водночас Геращенко повідомила, що засіданні робочої підгрупи з політичних питань представник України Роман Безсмертний жорстко порушив питання про участь українських політичних партій та ЗМІ у виборчому процесі.

"Бойовики категорично проти. Але без цих факторів, так само як без фактору відведення військ і виведення чужої зброї і армії, вибори неможливі", - повідомила Геращенко.