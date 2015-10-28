Силовики намагалися затримати сестру Савченко у Чечні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи проти двох громадян України Карпюка і Клыха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на стороні місцевих ополченців у 1990-х роках.

Карпюка російські спецслужби викрали в Чернігівській області у березні 2014 року. Кліх був затриманий в серпні 2014 року в російському місті Орел.

Кліх і Карпюк були заарештовані більше року тому, і за цей час до них жодного разу не був допущений консул України.