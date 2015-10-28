Силовики намагалися затримати сестру Савченко у Чечні

17:58, 28 жовтня 2015
Суспільство
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Силові структури Чечні намагалися затримати сестру української льотчиці та народного депутата Надії Савченко Віру прямо під час суду над українцями Миколою Карпюком та Станіславом Кліхом.

Вера Савченко / Фото УНИАН

Про це у своєму Twitter повідомив адвокат Ілля Новіков.

"Віру Савченко в Грозному хочуть затримати за образу судді у справі Карпюка", - написав він.

Трохи пізніше Новіков повідомив, що Віру Савченко відпустили.

"Віру Савченко відпустили з Верховного суду Чечні, документи повернули. Дуже знервована обстановка з перших же днів процесу", - написав адвокат.

Крім того, за словами Новікова, Віру хочуть позбавити статусу громадського захисника Миколи Карпюка.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи проти двох громадян України Карпюка і Клыха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на стороні місцевих ополченців у 1990-х роках.

Карпюка російські спецслужби викрали в Чернігівській області у березні 2014 року. Кліх був затриманий в серпні 2014 року в російському місті Орел.

Кліх і Карпюк були заарештовані більше року тому, і за цей час до них жодного разу не був допущений консул України.

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