Порошенко посмертно нагородив орденом Кузьму Скрябіна

На сайті глави держави повідомляється, що Петро Порошенко розглянув розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва президента України електронну петицію щодо "присвоєння Андрію Кузьменку звання народного артиста України", яку підписали понад 26 тисяч громадян.

"Слід зазначити, що відповідно до пункту 7 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України "Про почесні звання України" від 29 червня 2001 року № 476, присвоєння почесного звання посмертно не провадиться", - відзначає Порошенко.

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Водночас, ураховуючи численну підтримку відзначення Кузьменка державною нагородою та його значний внесок у розвиток української культури та збагачення вітчизняного музичного мистецтва, президент підтримав пропозицію Комісії державних нагород та геральдики про нагородження Андрія Кузьменка орденом "За заслуги" І ступеня (посмертно).

"Дякую за активну позицію щодо відзначення заслуг талановитого музиканта, якого шанують мільйони українців. Вдячний батькам Андрія, які виховали достойного сина і громадянина. Переконаний, його пам'ятатимуть і наші воїни, яких Андрій підтримував у боротьбі з агресором", - заявив президент.