Порошенко посмертно нагородив орденом Кузьму Скрябіна
Президент подякував громадянам за активну позицію щодо відзначення заслуг талановитого музиканта, якого шанують мільйони українців.
На сайті глави держави повідомляється, що Петро Порошенко розглянув розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва президента України електронну петицію щодо "присвоєння Андрію Кузьменку звання народного артиста України", яку підписали понад 26 тисяч громадян.
"Слід зазначити, що відповідно до пункту 7 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України "Про почесні звання України" від 29 червня 2001 року № 476, присвоєння почесного звання посмертно не провадиться", - відзначає Порошенко.
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Водночас, ураховуючи численну підтримку відзначення Кузьменка державною нагородою та його значний внесок у розвиток української культури та збагачення вітчизняного музичного мистецтва, президент підтримав пропозицію Комісії державних нагород та геральдики про нагородження Андрія Кузьменка орденом "За заслуги" І ступеня (посмертно).
"Дякую за активну позицію щодо відзначення заслуг талановитого музиканта, якого шанують мільйони українців. Вдячний батькам Андрія, які виховали достойного сина і громадянина. Переконаний, його пам'ятатимуть і наші воїни, яких Андрій підтримував у боротьбі з агресором", - заявив президент.