У "ДНР" заявили, що на бойовиків обміняють 4 українських військових – джерело

Про це, посилаючись на близьке до переговорного процесу джерело, пише один з інформресурсів бойовиків.

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"На обмін полоненими будуть надані українській стороні четверо силовиків. Один з них був в нацбатальоны "Айдар", ще один був узятий на території Донецького аеропорту", - розповів співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, за останніми даними СБУ, в полоні у бойовиків знаходиться близько 153 осіб. Останнім часом обмін полоненими призупинився, сторони конфлікту на Донбасі звинувачують один одного у зриві обміну.

Звільнення і обмін полоненими є однією з умов мінських угод.