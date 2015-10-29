У "ДНР" заявили, що на бойовиків обміняють 4 українських військових – джерело
09:43, 29 жовтня 2015Суспільство
460 0
Планують, що обмін полоненими відбудеться сьогодні.
REUTERS
Про це, посилаючись на близьке до переговорного процесу джерело, пише один з інформресурсів бойовиків.
Читайте такожУ зоні АТО знову неспокійно: бойовики обстріляли військових з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї
"На обмін полоненими будуть надані українській стороні четверо силовиків. Один з них був в нацбатальоны "Айдар", ще один був узятий на території Донецького аеропорту", - розповів співрозмовник агентства.
Як повідомлялося, за останніми даними СБУ, в полоні у бойовиків знаходиться близько 153 осіб. Останнім часом обмін полоненими призупинився, сторони конфлікту на Донбасі звинувачують один одного у зриві обміну.
Звільнення і обмін полоненими є однією з умов мінських угод.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter