Тандіт: обмін полоненими відбудеться 29 жовтня

17:25, 28 жовтня 2015
Війна
111 0

Українська сторона і бойовики обміняються полоненими на Донбасі  завтра, 29 жовтня. 

REUTERS

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт радіо "Свобода". "Готуємося до обміну полоненими, про який вчора говорили представники ОБСЄ. Сподіваємося, що в четвер відбудеться обмін полоненими", – сказав він.

Читайте такожСБУ досі шукає 800 українських військовослужбовців, зниклих безвісти

"Ми чекаємо 9 наших хлопців і в обмін віддаємо 11", – додав Юрій Тандіт. 

27 листопада після засідання контактної групи в Мінську представник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що сторони конфлікту на Донбасі домовилися про обмін полоненими у форматі 9 на 11, який має відбутися 29 жовтня.

Проте сьогодні бойовики угруповання "ДНР" повідомляли, що обмін відбудеться сьогодні близько 12:00. Згодом проросійські бойовики заявили, що обмін таки відбудеться вдень 29 жовтня. 

За останніми даними СБУ, в полоні у бойовиків перебуває близько 153 людини. Останнім часом обмін полоненими призупинився, сторони конфлікту на Донбасі звинувачують одна одну у зриві обміну.

Звільнення та обмін полоненими є однією з умов мінських угод.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter