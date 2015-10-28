Тандіт: обмін полоненими відбудеться 29 жовтня

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт радіо "Свобода". "Готуємося до обміну полоненими, про який вчора говорили представники ОБСЄ. Сподіваємося, що в четвер відбудеться обмін полоненими", – сказав він.

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"Ми чекаємо 9 наших хлопців і в обмін віддаємо 11", – додав Юрій Тандіт.

27 листопада після засідання контактної групи в Мінську представник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що сторони конфлікту на Донбасі домовилися про обмін полоненими у форматі 9 на 11, який має відбутися 29 жовтня.

Проте сьогодні бойовики угруповання "ДНР" повідомляли, що обмін відбудеться сьогодні близько 12:00. Згодом проросійські бойовики заявили, що обмін таки відбудеться вдень 29 жовтня.

За останніми даними СБУ, в полоні у бойовиків перебуває близько 153 людини. Останнім часом обмін полоненими призупинився, сторони конфлікту на Донбасі звинувачують одна одну у зриві обміну.

Звільнення та обмін полоненими є однією з умов мінських угод.