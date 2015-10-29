В окупованому Дебальцевому місцеве населення на межі виживання - ОБСЄ
В Дебальцево багато жителів живуть на межі виживання.
Про це повідомив заступник керівника СММ ОБСЄ Олександр Хаг, повідомляє "Остров".
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"За 2,5 місяці ми могли розмовляти з мешканцями Дебальцевого, які проживають в підконтрольній "ДНР" зоні. І ми бачили, що там зруйновано багато житла, і місцеві жителі живуть на межі виживання. Багато сіл в зоні безпеки залишаються без газу і електрики, і ремонтним бригадам небезпечно дістатися туди, щоб провести ремонтні роботи", - сказав Хаг.
За його словами, настання холодів і наближення зими ускладнює ситуацію в зоні АТО.
Раніше повідомлялося, що замість відведення важкого озброєння від Дебальцевого бойовики демонстративно ("для ОБСЄ") подали ж\д платформи, проте саме вантаження і перевезення не фіксується – техніку концентрують в районі Дебальцевого і Вуглегірська.