В окупованому Дебальцевому місцеве населення на межі виживання - ОБСЄ

Про це повідомив заступник керівника СММ ОБСЄ Олександр Хаг, повідомляє "Остров".

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"За 2,5 місяці ми могли розмовляти з мешканцями Дебальцевого, які проживають в підконтрольній "ДНР" зоні. І ми бачили, що там зруйновано багато житла, і місцеві жителі живуть на межі виживання. Багато сіл в зоні безпеки залишаються без газу і електрики, і ремонтним бригадам небезпечно дістатися туди, щоб провести ремонтні роботи", - сказав Хаг.

За його словами, настання холодів і наближення зими ускладнює ситуацію в зоні АТО.

Раніше повідомлялося, що замість відведення важкого озброєння від Дебальцевого бойовики демонстративно ("для ОБСЄ") подали ж\д платформи, проте саме вантаження і перевезення не фіксується – техніку концентрують в районі Дебальцевого і Вуглегірська.