Бойовики під виглядом "відведення озброєння" створюють ударну групу на Артемівському напрямку - "ІС"

Про це свідчать оперативні дані групи "Інформаційний спротив" ("ІС"). За даними групи, впродовж двох останніх діб бойовики на Донбасі активно зображували "відведення техніки" на ділянці навпроти сектора "С".

Читайте такожБойовики перекидають сили й засоби в район Донецького аеропорту - ІС

"Фіксується відведення частини техніки з 15-км зони, в той час як частина техніки і озброєнь просто змінюють позиції, залишаючись на передньому краї. На нових позиціях озброєння ретельно маскується. Зафіксовано часткове відведення бойовиками важкої бронетехніки та мінометів і на інших ділянках. Зафіксовано відведення бойовиками техніки 2 "мотострілкових рот" бойовиків (включаючи в цілому 12 танків)", - повідомляє "ІС", при цьому відзначаючи, що з відведенням техніки особовий склад цих підрозділів залишається на позиціях на передньому краї.

"На приморському напрямку на північ від населеного пункту Безіменне, а також на північний схід від Комінтернового бойовики сконцентрували 24-25 одиниць бронетанкової техніки (в основному танки) нібито для підготовки відведення. Водночас частина бойової техніки та транспорту відведені бойовиками на північ за Тельманове і маскуються в смузі від Богданівки до Греково-Олександрівки (зафіксовано мінімум 7 танків)", - відзначає "ІС".

Як свідчать оперативні дані, терористи поступово стягують з південних районів Горлівки, з району населених пунктів Пантелеймонівка та Ясинувата бронетехніку в бік Єнакієвого і Вуглегірська. В середньому за добу впродовж кількох днів перекидалося по 2-3 танка і по 3-4 ББМ. В Дебальцевому демонстративно ("для ОБСЄ") подано залізничні платформи, проте самого вантаження і перевезення озброєнь не фіксується – техніка концентрується в районі Дебальцевого і Вуглегірська.

За попередніми даними, командування бойовиків формує на Артемівському напрямку потужну тактичну групу у другому ешелоні - для нарощування зусиль в разі початку наступу на напрямах, що сходяться в районі Світлодарського плацдарму.