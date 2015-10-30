З'явилися фотографії руйнувань у Сватовому. Жителі міста ховаються в підвалах

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив правозахисник з Луганська Павло Лисянський. Він опублікував знімки пошкоджених будинків в Сватовому, а також розповів про обстановку в місті.

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"Місто в тилу області, в мить опинилося охопленим панікою війни. Багато жителів не відразу зрозуміли, що сталося. Всі бігли в підвали, кидали все. Люди виявилися не готові до такого випробування", - зазначає правозахисник.

Павло Лисянський зазначає, що багато руйнувань, "район Сватового, нагадує Дебальцеве під час війни. Паніка така ж, люди похилого віку бояться виходити на вулицю, сидять у підвалах, де погана вентиляція".

Він повідомив, що в притулках і підвалах, де ховаються люди, не вистачає медичного обслуговування, медикаментів першої необхідності, питної води і продуктів харчування.