З'явилися фотографії руйнувань у Сватовому. Жителі міста ховаються в підвалах
В Сватовому внаслідок вибухів на складі боєприпасів пошкоджено 9 п'ятиповерхових будинків, 6 чотириповерхових і 20 триповерхових будинків. Серед населення спостерігається паніка.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив правозахисник з Луганська Павло Лисянський. Він опублікував знімки пошкоджених будинків в Сватовому, а також розповів про обстановку в місті.
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"Місто в тилу області, в мить опинилося охопленим панікою війни. Багато жителів не відразу зрозуміли, що сталося. Всі бігли в підвали, кидали все. Люди виявилися не готові до такого випробування", - зазначає правозахисник.
Павло Лисянський зазначає, що багато руйнувань, "район Сватового, нагадує Дебальцеве під час війни. Паніка така ж, люди похилого віку бояться виходити на вулицю, сидять у підвалах, де погана вентиляція".
Він повідомив, що в притулках і підвалах, де ховаються люди, не вистачає медичного обслуговування, медикаментів першої необхідності, питної води і продуктів харчування.
Побував в укритті-підвалі, де ховаються жителі Сватове. Розповіли, про розбитою лікарні, нестачі медикаментів.Те, що б...Posted by Павло Лисянський on Thursday, 29 October 2015