У Сватовому намагаються локалізувати наслідки пожежі на складі боєприпасів

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. Також у повідомленні зазначається, що вчора ввечері неподалік міста Сватове Луганської області, на території військової частини, поблизу складу, де зберігаються боєприпаси, виникла пожежа.

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"На даний час на місці події працює комісія Генерального штабу ЗС України, а також представники штабу АТО для з’ясування причин і обставин, які призвели до загорання та вживаються усі необхідні заходи щодо локалізації наслідків пожежі", - підкреслили в прес-центрі.