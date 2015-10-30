У Сватовому намагаються локалізувати наслідки пожежі на складі боєприпасів
07:20, 30 жовтня 2015Війна
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Ніч у зоні проведення АТО пройшла без порушень Мінських домовленостей. На складі у Сватовому, де зберігаються боєприпаси, проводиться локалізація наслідків пожежі.
Ныч у зоні АТО минула без обстрілів / twitter.com/UKRinVAT
Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. Також у повідомленні зазначається, що вчора ввечері неподалік міста Сватове Луганської області, на території військової частини, поблизу складу, де зберігаються боєприпаси, виникла пожежа.
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"На даний час на місці події працює комісія Генерального штабу ЗС України, а також представники штабу АТО для з’ясування причин і обставин, які призвели до загорання та вживаються усі необхідні заходи щодо локалізації наслідків пожежі", - підкреслили в прес-центрі.
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