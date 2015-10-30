В Генштабі припустили, що причиною надзвичайної події у Сватовому міг бути теракт

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив глава ДСНС Микола Чечоткін. "Близько 4.00 ранку вибухи на території військових складів припинилися, на даний момент проводиться повітряна розвідка, в 7.00 розпочав засідання міжвідомчий оперативний штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, і після його засідання можна буде дати якусь конкретну інформацію", - сказав Микола Чечоткін.

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В Сватове вчора вирушив піротехнічний загін, а також аварійно-рятувальна служба, яка з Харкова своїм ходом прибула в місто. На території аварії працюють 200 людей особового складу та 70 одиниць техніки ДСНС.

Однією з версій вибуху в Сватовому є теракт, заявив спікер Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

"Зараз в районі Сватового працює комісія з числа представників Генштабу і штабу АТО. Перше завдання - це створити максимально безпечні умови для мирних жителів цього населеного пункту, друге завдання - розібратися в причинах і обставинах, які призвели до цієї трагедії. В даний час задіяні всі служби і структури з метою вирішення цих двох завдань. Розглядаються різні причини, в тому числі і версія терористичного акту", - сказав він.

Владислав Селезньов зазначив, що найближчим часом буде підготовлений розширений матеріал, в якому будуть пояснюватися "певні нюанси, пов'язані з цією трагедією".