У Сватовому внаслідок вибухів загинула людина, поранено 4 військових, проходить евакуація мешканців

Про це повідомили в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації. "Водночас вибухи стали рідшими. Якщо опівночі їхня періодичність становила один вибух на 10 хвилин, то зараз один - на годину", - зазначається в повідомленні.

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У повідомленні вказано, що внаслідок розриву снаряду загинула жінка 1966 року народження, мешканка міста Сватове. Крім цього, "отримали осколкові поранення четверо військовослужбовців. Їм оперативно надано медичну допомогу".

"За попередньою інформацією, пошкоджено 9 п'ятиповерхівок, 6 чотирьохповерхівок та 20 триповерхових будинків. У результаті розльоту боєприпасів спалахнули локальні пожежі. Силами бригад ДСНС та військових підрозділів їх вдалося локалізувати та погасити. Вживаються заходи аби локалізувати пожежу на арсеналі", - йдеться в повідомленні.

У місті Сватове створено оперативний штаб, до складу якого увійшли представники Міністерства оборони, правоохоронних органів, ДСНС, органів державної влади та місцевого самоврядування.

З метою контролю за ситуацією місто Сватове розділене на 6 квадратів, в кожному з яких ситуацію контроюють зведені групи представників ЗС України та МВС. Зазначені групи фіксують падіння боєприпасів, що не розірвались, надають медичну та консультативну допомогу місцевим мешканцям, а також забезпечують заходи з недопущення мародерства. Здійснюється посилена охорона місця події та периметру самого населеного пункту.

О 6.00 розпочали роботу 15 зведених груп, до складу яких ввійшли мінери та вибухотехніки ДСНС, ЗС України, співробітники міліції та медичні працівники. Їх завдання - розмінування та вивезення спеціалізованим автотранспортом боєприпасів, які не розірвалися.

"Рішенням штабу для забезпечення безпеки та здоров'я громадян у місті Сватове тимчасово обмежене пересування, - зазначив заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко. - З міста евакуйовано пацієнтів Сватівської районної лікарні, будинок пристарілих та школу-інтернат. Також вивезено понад 200 мешканців міста, ще близько 500 мешканців залишили територію населеного пункту на приватному автотранспорті".

Створено комісію з представників органів влади та місцевого самоврядування, які фіксують руйнування та визначають матеріальні збитки.

За словами заступника керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Клименка, джерело пожежі - площадка на військовому арсеналі площею 300 м на 300 м. "Загалом на складі знаходиться близько 3,5 тис. тонн боєприпасів різної модифікації. Причини займання та обставини події з’ясовуються", - повідомив він.