В Сватовому все ще чути поодинокі вибухи з інтервалом в 1 годину - ДСНС

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, від місцевого населення отримано 58 звернень про виявлення вибухонебезпечних предметів на території міста Сватове.

Також повідомляється, що велика частина міста залишається без електро - і газопостачання, ускладнено водопостачання.

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На місці події створено штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, до складу якого входять представники ДСНС, міністерств внутрішніх справ, оборони, охорони здоров'я і органів місцевої влади.

«В даний час місто Сватове умовно розділено на 15 секторів, де працюють оперативні групи, до складу яких входять піротехніки ДСНС, МО, співробітники МВС, представники місцевих органів влади, які здійснюють обстеження території з метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, первинної оцінки руйнувань і пошкоджень будівель», - наголошується в повідомленні.

Всього в ліквідації надзвичайної ситуації задіяно близько 900 осіб особового складу і 170 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, увечері, 29 жовтня, в Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони, де зберігалося понад 3 тис. тонн боєприпасів, виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. За даними ДСНС, в результаті події загинули 2 особи та 5 осіб поранені.