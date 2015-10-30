Кількість загиблих внаслідок вибухів у Сватовому зросла до 2 осіб

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС. "О 19 год. 35 хв. 29 жовтня в місті Сватове Луганської області на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони України, де зберігаються боєприпаси, виникла пожежа з подальшою детонацією і розльотом осколків боєприпасів. В результаті події загинули дві людини і четверо травмовані", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що, згідно з інформацією Міноборони, на складі зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів.

У Луганській обласній військово-цивільної адміністрації повідомляють, що, "згідно попередньої інформації, пошкоджено дев'ять п'ятиповерхівок, 6 чотириповерхівок і 20 триповерхових будинків".

"В результаті розльоту боєприпасів спалахнули локальні пожежі. Силами бригад ДСНС, військових підрозділів їх вдалося локалізувати та погасити. Вживаються заходи, щоб локалізувати пожежу на арсеналі", - йдеться в повідомленні.