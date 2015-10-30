У Сватовому пожежу на арсеналі загасили, вибухів не чути

Про це повідомляється на сторінці Луганської обласної державної адміністрації у Facebook.

Водночас, як наголошується, ліквідована пожежа на розташованому поруч складі мінеральних добрив ПО «Агрохім».

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"Вживаються повноформатні заходи з ліквідації наслідків. Не припиняються й роботи щодо підрахування збитків, формування реєстру пошкоджених об’єктів та потреби у відповідній гуманітарній допомозі", - йдеться у повідомленні.