У Сватовому пожежу на арсеналі загасили, вибухів не чути
20:16, 30 жовтня 2015Суспільство
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За інформацією штабу, який продовжує працювати у Сватовому, станом на 18 годину пожежу на арсеналі вдалося загасити остаточно, вибухів не чути.
REUTERS
Про це повідомляється на сторінці Луганської обласної державної адміністрації у Facebook.
Водночас, як наголошується, ліквідована пожежа на розташованому поруч складі мінеральних добрив ПО «Агрохім».
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"Вживаються повноформатні заходи з ліквідації наслідків. Не припиняються й роботи щодо підрахування збитків, формування реєстру пошкоджених об’єктів та потреби у відповідній гуманітарній допомозі", - йдеться у повідомленні.
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