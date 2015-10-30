Для ліквідації наслідків вибухів у Сватовому виділили 10 мільйонів гривень

Голова Луганської обласної держадміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука підписав розпорядження, згідно яким з обласного бюджету виділено 10 млн грн для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в місті Сватове.

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