Для ліквідації наслідків вибухів у Сватовому виділили 10 мільйонів гривень
15:20, 30 жовтня 2015Суспільство
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Голова Луганської обласної держадміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука підписав розпорядження, згідно яким з обласного бюджету виділено 10 млн грн для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в місті Сватове.
Постраждалим виділять матеріальну допомогу / Скріншот з відео
Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
Розпорядженням передбачено надання матеріальної допомоги постраждалим.
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Як повідомляв УНІАН, увечері 29 жовтня в Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони, де зберігалося понад 3 тис. тонн боєприпасів, виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. За даними ДСНС, унаслідок події загинули 2 людини та 4 особи травмовано.
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