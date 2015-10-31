В Одесі затримано підозрюваного, причетного до вибухів у центрі міста - Лорткіпанідзе

Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник Головного управління МВС в Одеській області Георгі Лорткіпанідзе.

«Нашими працівниками управління карного розшуку в тісній співпраці з підрозділом Служби безпеки України в Одеській області було проведено роботу з комплексу заходів, завдяки яким затримано виконавця, причетного до вибухів, здійснених у нашому місті по вулиці Рішельєвській, 60 і по вулиці Пушкінській, 6», - написав Лорткіпанідзе.

За його даними, на даний час здійснюються слідчо-розшукові заходи щодо встановлення і затримання замовників цих злочинів, після чого їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності, і вони понесуть заслужене покарання.

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Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 29-річний уродженець Одеської області підозрюється в причетності до вибухів, які сталися біля розважальних закладів на вулиці Рішельєвській та Пушкінській в липні поточного року.

Повідомлення про вибухи надійшли на спецлінію «102» з інтервалом у кілька хвилин.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що невідомий пошкодив вхідні двері клубів, кинувши під них гранати РГД-5. Крім того, в результаті вибуху охоронець одного з розважальних закладів дістав осколкові поранення.

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За даними фактами було розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 с. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У результаті проведених слідчо-оперативних заходів співробітниками Управління карного розшуку ГУ МВС спільно з обласним підрозділом Служби безпеки України затримали виконавця зазначених правопорушень. Ним виявився раніше судимий уродженець Одеської області. Чоловік зізнався у скоєному. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили гранату РГД-5, запали до неї та 14 грамів канабісу.