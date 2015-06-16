Одеську міліцію очолив екс-заступник глави МВС Грузії

17:08, 16 червня 2015
Суспільство
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков представив нового керівника ГУ МВС в Одеській області.

Лорткипанидзе / mvs.gov.ua

Ним став колишній заступник глави МВС Грузії Георгій Лорткіпанідзе, повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ в Одеській області.

Крім Авакова, під час представлення був присутній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі.

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Аваков наголосив, що екс-начальник обласного управління Іван Катеринчук продовжить службу керівником нового структурного підрозділу МВС — управління із Автономної Республіки Крим. Що входитиме в його обов'язки, поки невідомо.

Наприкінці зустрічі міністр внутрішніх справ нагадав новопризначеному керівнику про те, що міліція повинна залишатися поза політикою, а основне її завдання - забезпечення громадського порядку та боротьба зі злочинністю.

Нагадаємо, Лорткіпанідзе став громадянином нашої країни 11 червня. Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко.

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