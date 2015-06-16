Одеську міліцію очолив екс-заступник глави МВС Грузії
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков представив нового керівника ГУ МВС в Одеській області.
Ним став колишній заступник глави МВС Грузії Георгій Лорткіпанідзе, повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ в Одеській області.
Крім Авакова, під час представлення був присутній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі.
Читайте такожСаакашвілі анонсував старт роботи нової поліції в Одесі з серпня
Аваков наголосив, що екс-начальник обласного управління Іван Катеринчук продовжить службу керівником нового структурного підрозділу МВС — управління із Автономної Республіки Крим. Що входитиме в його обов'язки, поки невідомо.
Наприкінці зустрічі міністр внутрішніх справ нагадав новопризначеному керівнику про те, що міліція повинна залишатися поза політикою, а основне її завдання - забезпечення громадського порядку та боротьба зі злочинністю.
Нагадаємо, Лорткіпанідзе став громадянином нашої країни 11 червня. Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко.