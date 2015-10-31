У Росії підтвердили інформацію про українців на борту лайнера А321, що розбився в Єгипті
Серед пасажирів літака рейсу Шарм-еш-Шейх - Петербург, за попередніми даними, було двоє громадян України і один - Республіки Білорусь.
Про це журналістам заявив губернатор Петербурга Георгій Полтавченко, повідомляє ТАСС.
"За попередніми даними, які ми маємо від посольства Росії в Єгипті, ніхто з 224 чоловік, що знаходилися на борту, не вижив. <...> Серед них більшість - петербуржці, але є жителі інших регіонів Північного Заходу, а також двоє громадян України і один з Білорусі", - сказав Полтавченко.
Губернатор запевнив, що "Петербург не залишить рідних загиблих один на один з цією страшною бідою".
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Наголошується, що раніше про можливе перебування іноземних громадян на розбитому літаку повідомив голова комітету з соціальної політики Петербурга Олександр Ржаненков.
"Серед пасажирів рейсу з Шарм-еш-Шейха були громадяни України, Білорусі, а також (жителі) близько 6-7 регіонів Росії. Це ті, про кого я точно знаю. Тут не тільки Північний Захід, тут було ще багато транзитників", - сказав він.
Нагадаємо, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 по Києву і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.
Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.