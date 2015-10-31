На місці катастрофи російського літака на Синаї знайдено "чорні ящики" - ЗМІ

Про це заявив джерело в службі безпеки Єгипту, повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Al Jazeera.

Як повідомляв УНІАН, на Синаї, де розбився російський пасажирський літак А321, вже виявили тіла 100 пасажирів.

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Нагадаємо, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 за київським часом і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.

Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.