В районі Затоки знайшли тіло ще одного пасажира затонулого катера "Іволга"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник голови Одеської облдержадміністрації Володимир Жмак.

«В кишені виявлено документи, що засвідчують особу загиблого. Таким чином, число знайдених жертв трагедії досягло 18. Пошук триває», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вранці в районі Затоки знайдено ще одне тіло пасажира Іволги. В кишені виявлені документи, що засвідчує ліч... Posted by Vladimir Zhmak on 31 жовтня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Чорному морі, в районі селищі Затока перекинувся прогулянковий катер "Іволга".

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Порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Капітан судна заарештований.