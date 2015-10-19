Капітана катера "Іволга" заарештовано без права внесення застави

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Одеської області Інна Верба, сьогодні Білгород-Дністровський районний суд області задовольнив клопотання прокуратури.

"Капітану катера "Іволга" обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави", - зазначила Верба.

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За її словами, капітана заарештовано на 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Чорному морі поблизу селища Затока перекинувся катер "Іволга", на борту якого перебувало 36 осіб. Загинули 14 осіб, врятувати вдалося 22 людини. Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко не виключив, що на борту катера могли перебувати ще 8 осіб.

За інформацією Реєстра судноплавства України, катер мав дійсні документи, що дозволяють перевозити 12 пасажирів і троє членів екіпажу. За попередніми даними, аварію спричинило перевантаження судна.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.