Координатор блокади Криму розповів про обшуки в його компаніях: "Не прийняв правила гри Путіна"

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу регіонального управління ФСБ.

«Проводяться всі необхідні слідчі дії, зокрема обшук, в рамках порушеної стосовно Іслямова кримінальної справи», - наголошується в повідомленні.

У свою чергу, як повідомляє "Крим.реалії", власник телеканалу ATR Іслямов вважає, що ранкові обшуки ФСБ у будинках колишніх співробітників і його рідних у Криму і в Москві 2 листопада – це «спланований наступ на нього і його бізнес». На думку Іслямова, такі дії – це наслідок його антикремлівської позиції і реакція на блокаду Криму, ініціатором якої він є.

«У нас уже була інформація про те, що вони готують широкомасштабний наступ, і вони його почали по всіх фронтах. Вони зараз намагатимуться забрати всі підприємства. Вони зараз відкликали ліцензію мого банку в Москві, який у Криму є в тому числі. Вони йтимуть зараз по накатаній системі. Вони зараз будуть чавити все, що пов'язано зі мною. Потім представляти мене міжнародним терористом», – сказав він.

Іслямов вважає, що це «помста за те, що не прийняв правила гри Путіна щодо Криму».

«Мало того, ось цю громадянську блокаду, яку ми зробили, після якої говорили, що Крим все це чудово переживе і все це чудово, а російський виробник підніме свої обороти. От ви тепер бачите, як реагує на це Росія. Це означає, що громадянська блокада працює», – зазначив Іслямов.

Раніше слідчий відділ ФСБ РФ порушив кримінальну справу стосовно Ленура Іслямова.

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Як повідомляв УНІАН, блокада поставок товарів до окупованого Криму почалася 20 вересня з ініціативи кримськотатарської громади, потім до акції долучилися бійці "Правого сектора". В'їзд на півострів закритий тільки для вантажівок, легкові авто та пішоходи потрапляють до Криму безперешкодно.

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Перевірка мобільними групами правоохоронців вантажівок, які стоять в чергах на КПП на адміністративному кордоні з Кримом, призвела до того, що багато водіїв розвертаються і їдуть у напрямку материка.

Раніше в окупованому Криму проти голови кримськотатарського Меджлісу Рефата Чубарова було порушено кримінальну справу. Пізніше так звана прокурор Криму Наталія Поклонська заявила про відкриті справи проти активістів блокади півострова. За її словами, сукупність справ російської прокуратури носить символічну назву "блокада Криму".