Джемілєв назвав мету і терміни блокади Криму

Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє Deutsche welle.

"Ми готові і на місяць, і на півроку. Крім транспортної блокади Криму, ми маємо намір наполягати ще й на відключенні електропостачання Криму, на скасування угоди про постачання електроенергії до окупованого Донбасу і Криму між Україною і Росією. Росія постачає електроенергію в Донбас, а у відповідь Україна постачає до Криму. На наш погляд, це суперечить нашим національним інтересам", - зазначив Джемілєв.

Лідер кримських татар розповів про вимоги учасників акції до влади РФ і уряду України. За його словами, від влади РФ протестувальники вимагають звільнити всіх українських політв'язнів, розслідувати 22 вбивства кримських татар у Криму за час окупації, відновити всі демократичні свободи на півострові, повернути пограбоване в ході анексії майно близько 40 тисяч українських підприємств, а також вивести окупаційні війська.

"Ми знаємо, що утримання Криму в такому депресивному стані, як зараз, щорічно обходиться і буде обходитися РФ в 3-4 млрд доларів. Ми хочемо, щоб ще обходилося дорожче, тому що доставляти продукти та інші товари повітрям або морем до Криму куди більш затратно", - наголосив Джемілєв.

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За його словами, від українського уряду протестувальники вимагають скасування закону "Про вільну економічну зону Криму", тобто автоматичної заборони всі вантажні перевезення на півострів. "Кримські татари проти того, щоб українські продукти харчування та інші товари вільно ввозилися на територію Криму. Меджліс наполягає на тому, що Україна не може і надалі дозволяти перевезення, які здійснюються на підставі закону "Про вільну економічну зону Криму", прийнятого у вересні минулого року", - додав лідер кримських татар.

Як повідомляв УНІАН, кримські татари та активісти 20 вересня з 12:00 почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає в недопущенні вантажного транспорту до Криму.

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За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.