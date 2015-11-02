Український державний домен обслуговує ряд сайтів бойовиків - соцмережі

Про це йдеться в повідомленні групи Євромайдан на сторінці в Facebook.

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"В уряду України є своя доменна зона GOV.UA (http://www.gov.ua/) тільки для державних установ і організацій. Зараз у цій зоні працює як мінімум 2 сайти з сепаратистськими текстами статей", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, згідно з повідомленням, мова йде про Сніжнянську міську раду (http://snezhnoe-rada.gov.ua/) і адміністрацію міста Свердловськ та Свердловського району Луганської області (http://svk.gov.ua/ru/).