Український державний домен обслуговує ряд сайтів бойовиків - соцмережі
18:32, 02 листопада 2015Суспільство
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Державний домен України GOV.UA обслуговує сайти з сепаратистським змістом.
Сепаратистський сайт, який обслуговується державним доменом України / facebook.com/EuroMaydan
Про це йдеться в повідомленні групи Євромайдан на сторінці в Facebook.
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"В уряду України є своя доменна зона GOV.UA (http://www.gov.ua/) тільки для державних установ і організацій. Зараз у цій зоні працює як мінімум 2 сайти з сепаратистськими текстами статей", - йдеться в повідомленні.
Сепаратистський сайт, який обслуговується державним доменом України / facebook.com/EuroMaydan
Зокрема, згідно з повідомленням, мова йде про Сніжнянську міську раду (http://snezhnoe-rada.gov.ua/) і адміністрацію міста Свердловськ та Свердловського району Луганської області (http://svk.gov.ua/ru/).
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