Google знову очолив список найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів в Україні

У дослідженні, проведеному агентством Factum Group Ukraine за замовленням Інтернет асоціації України (ІнАУ), брало участь 5 тис. інтернет-користувачів зі всієї України.

За даними дослідження, середнє значення денної частки аудиторії (середньоденна частка) за липень у Google склало 56% відвідувачів. Далі в рейтингу розташувалися домени Vkontakte (середньоденна частка – 50%), Mail.ru (33%), Youtube.com, Yandex і Odnoklassniki (по 31%). В інших доменів середньоденна частка склала менше 20%.

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У рейтингу доменів, по частці людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс принаймні один раз за місяць, також лідирував Google. На частку цього ресурсу припало 69% користувачів. Друге місце в цьому рейтингу зайняв домен Vkontakte (65%), далі йдуть Youtube.com (60%), Mail.ru (59%) і Yandex (55%). В інших інтернет-ресурсів охоплення становить менше 50% аудиторії.

При цьому в дослідженні ресурси google.com.ua, google.com, google.ru та інші були об'єднані в ресурс Google. Також були об'єднані: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru – в Yandex; odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua – в Odnoklassniki; vkontakte.ru, vk.com – в Vkontakte.

Охоплення сайтів соціальних мереж вище, ніж зареєстрована в них кількість користувачів: він включає також факти заходу на будь-які сторінки мережі незареєстрованих користувачів. Якщо користувач має два або більше відвідування ресурсу, в охопленні він обліковується один раз.

Довідка УНІАН. Factum Group Ukraine – дослідницький холдинг, який займається проведенням соціологічних і маркетингових досліджень. У структуру холдингу входять також польові компанії, що володіють всіма необхідними ресурсами для збору даних. Основна мета дослідження, яке проводить компанія Factum Group Ukraine на замовлення ІнАУ - це аналіз відвідуваності веб-ресурсів і соціально-демографічний профіль їх відвідувачів.

Інтернет асоціація України (ІнАУ) - професійне об'єднання учасників ринку телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій, об'єднує понад 180 підприємств. Діяльність ІнАУ спрямована на захист інтересів її членів, проведення експертно-аналітичної роботи у частині розробки та коригування законодавчої і нормативної бази України та ін.