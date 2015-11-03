Прокуратура вирішила відібрати будинок у коханки Януковича поряд з "Межигір'ям"

Будинок громадянської дружини Віктора Януковича арештовано в рамках кримінальної справи проти біглого екс-президента. Арешт накладено ухвалою Печерського районного суду від 13 лютого 2015 р., пишуть Наші гроші.

Йдеться про приватний будинок Любові Полєжай в Нових Петрівцях, розташований поряд з «Межигір’ям» на вулиці Святославській, 1а у так званому «Лазарєвому саду».

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Документи на будівництво й дизайн цього будинку були знайдені в Межигірській резиденції одразу після втечі Януковича. На той момент будинок був майже добудований та обнесений колючим дротом.

Будинок має площу 417 кв.м. і згідно з даними Реєстру майнових прав, свідоцтво про право власності на нього Любов Полєжай оформила 24 грудня 2013 р., тобто після початку Майдану.

Згідно з текстом ухвали, майно Полєжай арештували як майно співмешканки Віктора Януковича, проти котрого триває кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191ККУ (розтрата й заволодіння майном через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою, що спричинило особливо тяжкі наслідки).

Перша зі згаданих статей передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна. Тому й попросили накласти арешт на майно підозрюваного – з метою убезпечити його від відчуження на користь сторонніх осіб, що завадило б конфіскації.

Попри те, що ухвала була прийнята понад півроку тому, в Єдиному реєстрі судових рішень її текст був оприлюднений тільки наприкінці жовтня – після депутатського звернення Сергія Лещенка.

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Окрім того , за даними Реєстру нерухомості, в той же день Печерський райсуд наклав аналогічний арешт на квартиру Полєжай на Оболонській набережній (текст не обулікований). Нагадаємо, там у Любові Полєжай з дочкою є трикімнатна квартира в тому ж будинку, де й у самого Віктора Януковича.