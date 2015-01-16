ГПУ готує пакет документів щодо екстрадиції Януковича
Генеральна прокуратура готує пакет документів щодо екстрадиції біглого екс-президента Віктора Януковича та інших високопосадовців.
Про це сьогодні прес-конференції повідомив генпрокурор Віталій Ярема, передає Еспресо.TV.
"Є відповідний пакет документів про екстрадицію Віктора Януковича. Миколи Азарова та інших високопосадовців режиму Януковича", - сказав Ярема.
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Він також зазначив, що раніше ГПУ не могла вимаагати екстрадиції Януковича через недоліки законодавства.
"Одна з вимог щодо екстрадиції - наявність санкції на арешт або оголошення у міжнародний розшук. В інших випадках запити на екстрадицію не направляються, тому ми не зверталися до Російської Федерації", - пояснив генпрокурор.
За словами Яреми, після оголошення Інтерполом Януковича у розшук тепер це стало можливим.
"Зараз готується пакет документів відносно Януковича і всієї його команди для того, щоб екстрадувати", - резюмував генпрокурор.